جيريس: مجموعة المغرب هي الأصعب في أمم أفريقيا

تونس في مجموعة متباينة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق آلان جيريس، مدرب المنتخب التونسي، على قرعة أمم أفريقيا 2019 التي أجريت مساء الجمعة في الجيزة وتنظيم مصر للنسخة المقبلة من البطولة.

ووقعت تونس ضمن المجموعة الخامسة مع كلاً من منتخبات أنجولا، موريتانيا، ومالي، وتخوض لقاءاتها في ستاد السويس.

وقال جيريس مع "أون سبورت": "المجموعة الأصعب برأيي هي تلك التي وقعت بها المغرب، أن تلعب مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا هذا صعب".

المغرب في مجموعة الموت وليست الأصعب لموريتانيا – ضمن ردود الأفعال على قرعة كأس أفريقيا

الأنظار تتجه صوب القارة السمراء 👀



قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.. مباريات قوية في انتظار المنتخبات العربية 🏆👇 pic.twitter.com/qFj5yy18Ly — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

محرز وماني وحارس صن داونز - أبرز مواجهات النجوم في أمم أفريقيا 2019

وحول استضافة مصر للبطولة: "أمر عظيم، تنظيم القرعة مبهر ورائع اليوم، برأيي ستكون بطولة ناجحة ورائعة مصر قادرة على إخراجها بشكل جيد".

وتنطلق منافسات البطولة في الحادي والعشرين من يونيو المقبل عندما تلعب المستضيفة مصر مع زيمبابوي في ملعب القاهرة الدولي.

وتبدأ تونس مواجهتها في البطولة مع أنجولا في الرابع والعشرين من يونيو.