جيريس راضٍ عن أداء تونس رغم الخسارة أمام الجزائر

نسور قرطاج خسروا وديًا بهدف دون رد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس رضاه عن أداء اللاعبين أمام الجزائر في المباراة الودية التي أقيمت أمس وانتهت لصالح الخُضر بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح.

وقال جيريس بعد اللقاء أن المباراة كانت جيدة وقد تبادل الطرفان السيطرة والمحاولات الهجومية، لكن عدم التركيز والتسرع حال دون إحراز فريقه للأهداف.

مضيفًا في تصريحات نقلها موقع كووورة "رغم الهزيمة، إلا أنني أشعر بالرضا تجاه أداء لاعبي تونس".

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"قدمنا مباراة جيدة، والفريقان تبادلا السيطرة على مجريات اللعب، كنا قاب قوسين أو أدنى من التسجيل في عدة فرص، لكن سوء التركيز والتسرع في بعض الأحيان حال دون ذلك، الشيء الإيجابي هو أننا خلقنا بعض الفرص خارج الديار".

أتم "واجهنا خصمًا قويًا ويمتلك لاعبين مميزين ينشطون في الدوريات الأوروبية، أشعر بالتفاؤل حول مستقبل نسور قرطاج ".

يُذكر أن جيريس بدأ عمله رسميًا مع المنتخب التونسي في يناير الماضي، وقد هزم منتخب أي سواتيني بأربعة أهداف دون مقابل يوم الجمعة الماضي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.