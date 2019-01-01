جيريرو: نسعى لكتابة التاريخ.. جاليسي: تعلمنا من درس البرازيل

تعرف على ردود الفعل من لاعبي بيرو بعد الفوز على تشيلي

أكد باولو جيريرو، قائد منتخب بيرو، أنّ هدف بلاده تحقيق كوبا أمريكا فيما أشار حارس المرمى بيدرو جاليسي إلى تعلم الفريق من الهزيمة بخماسية من البرازيل.

بيرو انتصرت بثلاثية نظيفة وفجرت مفاجأة بإقصاء حامل اللقب تشيلي والوصول إلى نهائي كوبا أمريكا.

وقال جيريرو في تصريحات عقب المباراة: "أشعر بالفخر مع زملائي وعندما نرغب في شيء نقوم بكل ما لدينا لتحقيقه وأعتقد أنّ الفريق قدّم بصورة أفضل مبارياته في البطولة"؟

وتابع: "ألعب دائمًا لصالح الفريق وأحاول المساعدة بكل الطرق الممكنة، إنّها مباراة كلاسيكية ضد خصم كبير ولذلك الفوز يجعل أكثر سعادة".

واختتم: "وصلنا إلى المباراة النهائية وعلينا التركيز في الفترة المقبلة لأجل دخول التاريخ".

✨بيرو إلى نهائي كوبا أمريكا 2019 ، لملاقاة البرازيل🏆



✨ مباراة تحديد مركز الثالث والرابع ستكون بين تشيلي والأرجنتين #CopaAmerica pic.twitter.com/IogmdWfrtw — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

من جانبه، علّق جاليسي بقوله: "سعيد بما قدمه الفريق ونحن نتحلى بالتركيز وهو درس تعلمناه من الهزيمة أمام البرازيل في دور المجموعات".

أفضل لاعب في المباراة أكد أنّ هدف بيرو منذ البداية كان الوصول إلى اللقاء النهائي.

وأتم: "النهائي سيكون صعب ضد عملاق بحجم البرازيل ونتطلع لمثل هذه المباريات. تشيلي يمتلك العديد من المهاجمين المميزين ويلعبون في أفضل الدوريات".

جدير بالذكر أنّ بيرو لم تحقق البطولة منذ 1975 حينما تفوقت على كولومبيا.