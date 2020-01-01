جيرو ينهي مسلسله بالبقاء في تشيلسي

الرغبة مستمرة في ضم مهاجم جديد

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي، محاولاته من أجل التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم فريق المدرب فرانك لامبارد قبل إغلاق السوق.

ووضع البلوز المهاجم البلجيكي درايس ميرتينس كهدف رئيسي لهم، نظراً لوضعه الحالي مع نابولي ورغبته الواضحة في الرحيل عن صفوف الفريق.

ميرتينس ينتهي عقده مع النادي الإيطالي الصيف القادم، ويحق له التوقيع مع أي نادي والانضمام له بالمجان بعد نهاية الموسم الحالي.

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صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت رفض تشيلسي لهذه الفكرة، ورغبتهم في التعاقد مع اللاعب الآن نظراً لحاجة الفريق الشديدة للتعاقد مع مهاجم جديد.

وكشفت عن استعداد النادي اللندني التام، من أجل استخدام مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في صفقة تبادلية لإقناع نابولي بالتخلي عن ميرتينس بمنتصف الموسم.

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وهو ما يفسد مساعي توتنهام ومدربه جوزيه مورينيو في استقدام جيرو، والذي يبحث عن فريق جديد له لحجز مكانه بتشكيل فرنسا في يورو 2020.

ويواجه تشيلسي منافسة قوية على ضم ميرتينس، بوجود اهتمام قوي من أرسنال وإنتر وبرشلونة ولاتسيو بالحصول على خدمات صاحب الـ32 سنة، نظراً لخبرته الطويلة وقدرته على اللعب بمركز المهاجم الصريح والجناح.

لاتسيو يزاحم توتنهام وإنتر على ضم جيرو

31/1/2020

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن لاتسيو قد دخل في سباق المفاوضات من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الوسيط في المفاوضات بين تشيلسي وإنتر فينشينزو مورابيتو إنه في الوقت الحالي لا يمكن تحديد وجهة المهاجم الفرنسي المقبلة بين الأندية المهتمة بخدماته.

وأضاف: "هناك العديد من الأندية المهتمة بخدمات جيرو، فبالإضافة إلى الثلاثة الأقرب الآن ــ إنتر ولاتسيو وتوتنهام ــ هناك مانشستر يونايتد ونيوكاسل، والقرار لم يتخذ حتى الآن"

يذكر أن أوليفييه جيرو قد خرج من حسابات المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد منذ بداية الموسم الحالي مع تألق المهاجم الشاب تامي أبراهام.

جيرو ينهي مسلسله بالبقاء في تشيلسي

31/1/2020

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن مسلسل أوليفييه جيرو قد انتهى ببقاء اللاعب مع تشيلسي الذي فشل في إيجاد بديل له ويحتاجه في الموسم الحالي.

وتدرب جيرو بشكل طبيعي اليوم مع تشيلسي في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية دون ظهور أي علامات لاحتمالية رحيله في الساعات القادمة.

وشعر المهاجم الفرنسي بالحزن حيث كان يمني نفسه بالخروج من تشيلسي وخوض تجربة جديدة بعد تهميشه طوال الفترة الماضية.

يذكر أن إنتر وتوتنهام ولاتسيو كانوا أبرز المهتمين بخدماته في الفترة الأخيرة، وفقط مطالبات تشيلسي المادية هي من عطلت إتمام الصفقة.