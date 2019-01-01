جيرو يفتح الباب أمام العودة للدوري الفرنسي

عودة بعد سنوات في إنجلترا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المهاجم الفرنسي، أوليفييه جيرو، أنه ليس واثقًا من مستقبله مع تشيلسي الإنجليزي.

ووقع الفرنسي على عقود انضمامه لصفوف البلوز في يناير 2018، ليخض 52 مباراة ويسجل 15، قادماً من أرسنال.

ولم يحصل جيرو على الفرصة الأساسية، رغم رحيل موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد وانضمام جونزالو هيجواين في الشتاء.

مهاجم مونبيلييه الأسبق ألمح لإمكانية عودته مجددًا للدوري الفرنسي، خاصة مع تصريحات رئيس ليون الفرنسي بإمكانية ضم مهاجمين كبار في الصيف.

ضمن صاحب الـ20 عامًا ضمن قائمة اللاعبين الفرنسيين الأعلى أجرًا 🔝 pic.twitter.com/wtpEMe3ijD — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وقال جيرو إلى تيليفوت الفرنسية عن مستقبله وإمكانية الانتقال لليون: "إنها إمكانية، لكن لم يحدث أي اتصال، وأنا سعيد في إنجلترا، أنه من الرائع أن يتم ربطي بالانتقال للنادي عقب تصريحات أولاس، ليون فريق جيد".

وعن مشكلة تشيلسي في سوق الانتقالات وحظره من إبرام التعاقدات: "لست خائفًا من البقاء هنا، سنعرف ماذا سيخبئ المستقبل لي، ومنذ تلك اللحظة التي عرف فيها أن النادي لن يضم لاعبين جدد".

وأردف: "أنا أبحث الآن عن فرصة للمشاركة، وأن أجد دور مهم في الفريق، وسنرى كيف ستسير الأمور".

الصحفي: يوم ميلادك مميز حيث ولد في نفس اليوم كلا من رونالدينيو وجريزمان وجوردي ألبا، برأيك من الأفضل؟ 🗣️



كومان: ليونيل ميسي 🎙️ pic.twitter.com/zglwWcCKF1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وعادل جيرو، رقم تريزيجيه كثالث أفضل هداف فرنسي، برصيد 34 هدفاً خلف ميشيل بلاتيني 41 وتيري هنري 51.