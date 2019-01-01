جيرو يعلق على واقعة مشجع تشيلسي وصلاح

واقعة عنصرية جديدة لجماهير البلوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أدان أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، الفيديو الذي انتشر لمشجع لفريقه يهاجم محمد صلاح، نجم ليفربول، وقال إنهم لا يمثلون النادي ولا ينتمون له.

وقدم تشيلسي اعتذاراً رسمياً للنجم المصري في أعقاب الواقعة المؤسفة، وتم منع المشجع من دخول ملعب "إيدن" الذي احتضن لقاء الفريق مع سلافيا براج مساء الخميس بالدوري الأوروبي.

وقال جيرو مع "سكاي": "هؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى تشيلسي، النادي والجميع يدين تلك الأفعال".

هازارد: كرة القدم تحتاج زيدان

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًا يعتذر فيه عن الهتافات العنصرية التي وجهت للاعب ليفربول محمد صلاح من بعض الأشخاص المنتمين لتشيلسي، بإحدى الحانات في التشيك 📄 pic.twitter.com/XVRMawbWOx — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

هازارد: أحب فلسفة ساري ونستطيع الفوز على ليفربول

وأضاف: "نحن بنسبة مائة بالمائة نساند صلاح، مثل تلك التصرفات لا يجب أن تحدث في عصرنا هذا".

ويحل تشيلسي ضيفاً مساء الأحد على ليفربول ضمن قمة لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز للأسبوع المقبل، في لقاء مهم لصراع القمة والمربع الذهبي.

يذكر أن تشيلسي انتصر بهدف نظيف على سلافيا براج في ذهاب ربع النهائي للدوري الأوروبي، ويُلعب الإياب مساء الخميس المقبل.