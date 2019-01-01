جيرو يدخل اهتمامات برشلونة في ميركاتو الشتاء؟

مهاجم فريق تشيلسي أوليفير جيرو على رادار برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات مهاجم تشيلسي أوليفير جيرو في ميركاتو الشتاء، كخيار مقترح للتعاقد مع أحد المهاجمين.

ويتمنى برشلونة التعاقد مع مهاجم بعد رحيل لاعبه منير حدادي إلى إشبيلية مؤخرًا، حيث أن لويس سواريز صاحب الـ 32 عامًا هو المهاجم الوحيد في الفريق حتى الآن.

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ويمتلك برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يستطيع اللعب في مركز المهاجم الصريح، ولكنه يمني النفس بالتعاقد مع ألفارو موراتا أو أوليفير جيرو أو كريستيان ستيواني أو فيرناندو لورينتي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جيرو المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم الأخيرة مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، وقد يتخلى عنه النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية بمبلغ يقدر بـ 15 مليون يورو.

يذكر أن جيرو كان قد انضم لتشيلسي قادمًا من آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأحرز مع البلوز عشرة أهداف في اثنتي وأربعين مباراة.