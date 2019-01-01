جيرو: لا نخشى فان دايك وهازارد الأفضل في الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات جيرو حول مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

أكد أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، أنّ فريقه لا يهاب فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، موضحًا أنّ زميله في الفريق إيدين هازارد هو الأفضل في الدوري الإنجليزي.

هازارد يقدّم أفضل مواسمه بتسجيله 16 هدفًا وصناعة 12 أخرى في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّ هازارد يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال الموسم الجاري، ولن أقوى من اللاعب الذي صوّت له ولو كنت أستطيع التصويت لزميلي في الفريق لاخترت إيدين".

وتابع: "لعبت ضد فان دايك في أكثر من مناسبة وأعلم أنّ المدافع يجعل الأمور دائمًا صعبة ولكني نجحت في التسجيل على فرق لعب لها".

جيرو أشار إلى أنّه نجح في التسجيل عليه مع فرنسا ضد هولندا وكذلك العام الماضي أمام ليفربول في ستامفورد بريدج.

سبت كروي جمييييييييييييل "بصوت @FhadOtaibi" 😅



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وأردف: "المباراة ستكون مثيرة. ليفربول بحاجة للفوز لتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي كما أننا نبحث عن مركز مؤهل للتشامبيونزليج ولا نرغب في التفريط في نقاط اللقاء".

واختتم: "نعرف قدرات ليفربول جيدًا ويستطعيون اللعب بقوة في الهجمات المرتدة ولذلك سنكون على وعي كامل بأفضل الطرق لإيقافهم".

وكان جيرو قد دافع عن المصري محمد صلاح، هداف الريدز، بعد الهتافات العنصرية التي تلقاها من جمهور تشيلسي.