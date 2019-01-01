جيرو: لا أتقبل وضعي في تشيلسي
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أكد أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي عدم تقبله لوضعه الحالي مع النادي، وذلك في حواره مع مجلة لو بيليران.
وقال جيرو:"أتقبله؟ لا، لا أتقبله. لا يجب عليك أن تكون مذهلاً في بعض الأوقات".
وأضاف:"أنا دائماً ما أكون محترماً ومتواضعاً، حتى إن كنت لا أتفق مع المدرب، لا أنتقده".
وأوضح:"ولكن في داخلي، لا يمكنني تقبل ذلك لأني أعلم قيمتي في الملعب".
وتابع:"العام الماضي حين شعرت أني أستحق اللعب، تحدثت مع المدرب (ماوريتسيو ساري آنذاك) وطالبته بالتوضيح".
يذكر أن جيرو لم يلعب سوى 3 مباريات في البريميرليج هذا العام، بينهم مشاركة أساسية واحدة.