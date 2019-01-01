جيرو: أنا غاضب بسبب عدم المشاركة مع تشيلسي

الفرنسي يريد المزيد من الوقت أساسياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، مرة أخرى امتعاضه من قلة مشاركاته بشكل أساسي مع فريقه بالموسم الحالي، خصوصاً بالبريميرليج.

وبدأ جيرو فقط 13 مباراة كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار قرابة الموسم والنصف منذ انضمامه في يناير 2017.

وقال الفرنسي للصحافة: "صدقني، أنا محبط بسبب عدم وجودي في أرض الملعب ولكن لا أظهر الأمر، أحوله إلى طاقة إيجابية، ولكني لست سعيداً بدوري كرجل ثاني".

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متصدر الدوري الإنجليزي ✅



في نصف نهائي دوري الأبطال ✅



ليفربول على بعد خطوات من صناعة التاريخ هذا الموسم! 🙌 pic.twitter.com/i7iIvpjA74 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

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وأكمل: "العام المقبل سأحتاج دوراً أكبر، المهم بالنسبة لي هو السعادة في الملعب والمشاركة بشكل أكبر، أنا شخص تنافسي، أريد الاستمتاع، بلغت 32 عاماً وفزت بكأس العالم ولكن أريد الاعتزال وأنا راض".

وحول مستقبله: "سأرى مع مارينا، ولكن هناك احتمالية لبقائي، حالياً لا أعرف، ولكن سنرى بخصوص عقوبة النادي وستتضح الأمور".

ويستضيف تشيلسي مساء اليوم، الخميس، نظيره سلافيا براج التشيكي ضمن لقاءات ربع نهائي الدوري الأوروبي.