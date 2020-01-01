جيرو: توتنهام أعاد لنا الثقة وهدفنا الآن الأبطال

أولفييه جيرو نجم فريق تشيلسي سعيد بالفوز على توتنهام ويطلب التركيز على دوري أبطال أوروبا.

أعرب النجم الفرنسي أولفييه جيرو نجم تشيلسي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفوز منح الفريق الكثير من الثقة، وطالب بالتركيز على دوري أبطال أوروبا.

وقال جيرو: "لقد كانت مباراة هامة بالنسبة لنا اليوم، أريد أن أتحدث عن روح الفريق، لقد أظهرنا شخصية عظيمة اليوم ونعلم أن تلك قد تكون نقطة تحول كبيرة، كنا قد خسرنا الكثير من الثقة ومن الجيد أن نعود بذلك الفوز ضد أحد أصعب الخصوم، نشعر أننا حصلنا على الراحة التي نستحقها".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لقد كنت محظوظًا بعودة الكرة لي بعد أن ارتطمت في القائم، لقد كان شعورًا رائعًا بالنسبة لي ومررت بلحظات طيبة، أنا سعيد ببدايتي للمباراة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وأيضًا سعيد من أجل الفريق".

مورينيو: الناس يظنون أنني غبي ولا يعرفون حقيقة الأمور

وأكمل: "توتنهام هو واحد من المنافسين على سباق الصعود لدوري أبطال أوروبا لذلك نحن سعداء بوضعهم خلفنا بأربعة نقاط، لنأمل أن تكون تلك بداية مسيرة طيبة".

وأنهى تصريحاته: "في الوقت الحالي علينا أن نضع كل تركيزنا على دوري أبطال أوروبا، هذه المباراة ستكون هامة بالنسبة لنا على مستوى الثقة".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد فاز بهدفين لهدف وحيد ليستمر في المركز الرابع برصيد 44 نقطة مبتعدًا عن توتنهام الخامس بأربع نقاط.