جيرو يعلق على إمكانية انضمامه لصفوف ليون

هل يعود جيرو إلى فرنسا من بوابة ليون؟

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علّق أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي، على شائعات اقترابه من الرحيل عن صفوف البلوز والعودة إلى فرنسا من بوابة أوليمبيك ليون .

جيرو حقق بطولة كأس العالم في 2018 كما وصل إلى نهائي أمم أوروبا في 2016 قبل خسارة البطولة لصالح البرتغال.

وقال مهاجم البلوز في تصريحات لصحيفة "لو بروجا" الفرنسية: "ربما أعود إلى فرنسا فلا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل ولكن الأمر ليس أولوية في الوقت الراهن".

وتابع: "سعيد بأن هناك عدد من الفرق الفرنسية المهتمة بالتعاقد معي وبالأخص ليون. إنّه فريق يمتلك العديد من المواهب الشابة ولديه إدارة مميزة وقدموا مباريات رائعة ضد مانشستر سيتي وبرشلونة".

💫أجواء المرح تسود تدريبات المنتخب الفرنسي 🇫🇷 pic.twitter.com/JSQUicU7Pn

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

جيرو يعاني من قلة دقائق اللعب مؤخرًا وخاصة بعد التعاقد مع جونزالو هيجواين من يوفنتوس الإيطالي.

واختتم: "ليون يمتلك موسى ديمبلي في خط الهجوم وهو لاعب رائع ولا أستطيع الحديث عن إمكانية الرحيل لهم لأن هذا عدم احترام لفريقي ولكن من الجيد ربطي بهذا النادي".



جيرو يتواجد في معسكر فرنسا استعدادًا لمواجهة مولدوفيا وأيسلندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا في 2020 والتي ستقام في عدة مدن مختلفة بالقارة العجوز.