جيرو: حلمي الأخير في كرة القدم؟ الفوز بالبريميرليج مع تشيلسي

بعد فوزه بعديد الألقاب وأبرزها كأس العالم، جيرو يحلم بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف أوليفييه جيرو عن حلمه الأخير في كرة القدم، وهو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

ونجح المهاجم الفرنسي في الفوز بلقب كأس إنجلترا 3 مرات، مرتين مع آرسنال ومرة مع تشيلسي، فيما توج مسيرته مع المنتخب الفرنسي بالفوز بكأس العالم في روسيا 2018، لكنه لم ينجح بعد بالفوز بلقب البريميرليج وهو ما يراه حلمه الأخير.

إذ قال "أفضل اللعب في نادٍ كبير على اللعب أسبوعيًا لكن لنادٍ أقل عراقة، ومازال لدي أهدافي. الفوز بالدوري الإنجليزي هو حلمي الأخير في كرة القدم، ربما أكثر من الفوز بدوري الأبطال، لأني أدرك مدى صعوبة الفوز بهذا الدوري".

"لدي زملاء هنا فازوا به، لذا أشعر بالغيرة قليلًا. أريد الفوز به. انظر، لقد خسرنا أمام ولفرهامبتون لكننا هزمنا مانشستر سيتي، لذا لا تعتقد أنني استسلمت فيما يخص هذا الحلم. لا أريد أن أنهي مسيرتي مع أي ندم".

النجم الفرنسي صاحب الـ32 عامًا تحدث عن رؤيته للعامل الأهم في نجاح لاعب كرة القدم، قائلًا "بالنسبة لي، العقلية والقوة الذهنية تمثل 70-80% من جودة الرياضي. إن لم تمتلك العقلية المناسبة، لن تستطيع النجاح. إنها مهمة للغاية تلك الأيام، لذا أنصح بعض الأندية للعمل على هذا الجانب".