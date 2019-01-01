جيرو: أهدافي قليلة مع تشيلسي لأنني لا أشارك

هاتريك للفرنسي بالدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، عن سعادته بعد انتصار فريقه الكبير على دينامو كييف بالدوري الأوروبي وتسجيله ثلاثية، وألمح لرغبته بالمشاركة بشكل أكبر.

وسجل جيرو ثلاثة أهداف من الخمسة التي هز بها تشيلسي شباك منافسه الأوكراني مساء الخميس ليعبر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بمجموع المبارتين 8-0.

وقال جيرو للموقع الرسمي للنادي: "هدفنا كان الانتصار، وأنا سعيد بالأهداف والتمريرة الحاسمة إلى كالوم، كان عرضاً رائعاً".

وأكمل: "عندما ألعب أعطي كل ما عندي للفريق، بالنصف الثاني من الموسم معظم مشاركاتي في الدوري الأوروبي، لذا هذا هو السبب وراء قلة أهدافي بالدوري".

🌅 شروق يوم العملية 😂

صباح قرعة الأبطال 🏆



شاركونا توقعاتكم أو بالأحرى تمنياتكم لمواجهات دور الـ 8⃣ 👀#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MLXiYkYkAJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

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وواصل: "هدفنا الفوز بالبطولة، هي آخر آمالنا للتتويج بشيء الموسم الحالي، نريد التأهل لدوري الأبطال، هناك فرق صعبة في البطولة حاضرة".

وختم: "نريد أيضاً المركز الرابع محلياً، اليوم أعجبني هدفي الثاني والثالث، كان هناك تعاوناً رائعاً مع ويليان وماركوس ألونسو".

وسيتعرف تشيلسي على منافسه في ربع نهائي الدوري الأوروبي مساء الجمعة بعد إجراء القرعة.