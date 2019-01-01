ماذا قال جيرو بعد أن أصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ فرنسا؟

أوليفير جيرو يعود للتهديف مع منتخب فرنسا ويصبح ثالث أفضل مهاجم في تاريخ منتخب الديوك

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب أوليفير جيرو مهاجم منتخب فرنسا عن سعادته بالوصول إلى هدفه رقم 35 دوليًا، وذلك بعد نجاحه في هز شباك منتخب أيسلندا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سان دوني في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي انتهت بانتصار الديوك برباعية.

وأصبح جيرو ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب الديوك بعد أن تخطى رصيد أهداف اللاعب المعتزل ديفيد تريزيجية.

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وقال لاعب تشيلسي في تصريحاته بعد المباراة لصحيفة ليكيب الفرنسية: "أشعر بفخر كبير على هذا الإنجاز الشخصي، ولكني أستمتع أكثر بإحساس اللعب لمنتخب فرنسا".

كما أضاف لاعب آرسنال السابق: "الكل يشعر بالسعادة حتى من لم يحرز الأهداف، أنا سعيد باستغلال الفرص التي أحصل عليها من قبل زملائي".

يذكر أن جيرو كان قد توج مع فرنسا بكأس العالم 2018 بروسيا، دون إحراز أي هدف.

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