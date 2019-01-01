غياب بواتينج وريبيري عن قائمة بايرن ميونخ المسافرة لمواجهة ليفربول

الثنائي جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ والفرنسي فرانك ريبيري يغيبان عن قائمة الفريق البافاري المسافرة لإنجلترا من أجل مواجهة ليفربول بدوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن غياب الثنائي جيروم بواتينج مدافع الفريق البافاري ونظيره الفرنسي فرانك ريبيري عن قائمة الفريق المسافرة لإنجلترا.

جاء هذا في إعلان النادي عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في ملعب أنفيلد هذا الأسبوع.

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وجاءت القائمة كالتالي:

نوير، سول، هوملز، تياجو، مارتينيز، ليفاندوفيسكي، رودريجيز، رافينيا، جورتسيكا، ديفيز، جيونج، جنابري، أورليتش، ألابا، كومان، أوودجا، كيميتش، ماي، سانشيز، فروشتل، شعباني.

وكشف النادي أن بواتينج يعاني من مشاكل في المعدة لن يستطيع بسببها المشاركة في المباراة، بينما ولد مساء الأمس الطفل الخامس لريبيري ومن المنتظر أن يلحق بالفريق مساء اليوم في إنجلترا.

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ويغيب النجم الهولندي آرين روبن بالفعل عن المباراة بسبب الإصابة وهناك تكهنات حول امكانية لحاقه بمباراة الإياب والتي ستقام في ألمانيا.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يمر بفترة جيدة في موسمه حاليًا حيث حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات لعبها في كل البطولات أمام كلًا من هيرتا برلين وشالكه وأوجسبورج.