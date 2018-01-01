خاص | جيرفينيو: لم أصدق رغبة أرسنال التعاقد معي

جيرفينيو يكشف تفاصيل انضمامه إلى أرسنال في حوار خاص

كشف الإيفواري جيرفينيو، لاعب بارما الإيطالي، تفاصيل انضمامه إلى صفوف أرسنال الإنجليزي.

جيرفينيو انضم إلى صفوف أرسنال في 2011 واستمر لموسمين في الدوري الإنجليزي شارك في 60 مباراة.

وقال الإيفواري في تصريحات خاصة: "العديد من اللاعبين الصغار كانوا يرغبون في اللعب إما لأرسنال أو مانشستر يونايتد، بالنسبة لي كنت أفضل الجانرز دومًا". اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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وتابع: "لم أصدق نفسي حينما انضممت إلى أرسنال، وحينما وصلت للمرة الأولى إلى ملعب الإمارات قلت لنفسي يا إلهي أنا هنا".

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صاحب الـ 31 عامًا أكد أنّه كان راضي تمامًا على الموافقة على الانضمام إلى صفوف أرسنال وشعر بالسعادة من مكالمة أرسين فينجر، موضحًا أنّه تعلم الكثير خلال هذه الفترة".

وحول فينجر، واصل: "إنّه أحد أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في مسيرتي الكروية، لقد تعلمت منه الكثير وهو إنسان جدير بالاحترام ويمتلك خبرات واسعة للغاية".

واختتم: "فينجر مدرب عظيم للغاية، لقد تعلمت منه الكثير وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

ويقدم جيرفينيو مستويات جيدة في الدوري الإيطالي مع بارما بتسجيله 10 أهداف حتى الآن بعد مرور 16 جولة.