بدأ السياسي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز بالفعل في الاستعداد للمباراة المرتقبة بين المنتخب الهولندي ونظيره المغربي في دور الـ 32 من كأس العالم.

ويأتي ذلك بعدما زعيم حزب الحرية الهولندي (PVV) يوم الجمعة صورة ساخرة على صفحته على إنستجرام.

وشارك فيلدرز صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها وهو، بصفته حكماً، يرفع البطاقة الحمراء في وجه لاعب مغربي. ويظهر في الخلفية لاعبان مغربيان يحتجّان على قرار السياسي، الذي أضاف عبارة «لا بأس».

وكان زعيم حزب الحرية قد أثار ضجة في وقت سابق من هذه البطولة من خلال منشور على إنستجرام. فقد أرفق هذا السياسي، الذي ينحدر من ليمبورج، صورة للاعبين المغاربة وهم يصلون ووضع عبارة مسيئة للذات الإلهية مما تسبب في ردود فعل غاضبة.

ومن الواضح أن فيلدرز يتابع عن كثب بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتمنى التوفيق للمنتخب الهولندي عدة مرات. وكتب قبيل مباراة المجموعة ضد السويد: «حزب الحرية يهتف: هولندا في الصدارة! حظاً سعيداً الليلة أيها البرتقاليون! استمتعوا جميعاً!».

سيواجه المنتخب الهولندي المغرب في دور الـ32 من كأس العالم. ستنطلق المباراة في مدينة مونتيري المكسيكية يوم الثلاثاء المقبل، على أن يواجه الفائز أي من جنوب إفريقيا أو كندا.