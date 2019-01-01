جيرالدو يكشف كواليس انتقاله للأهلي ودور جيلبرتو وطموحاته وفترة إصابته الصعبة

الأنجولي انضم لصفوف الأهلي - فهل يكمل مسيرة جيلبرتو وفلافيو؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تحدث الأنجولي جيرالدو دا كوستا؛ صانع ألعاب الأهلي المصري، عن كواليس انتقاله لصفوف الشياطين الحمر رغم امتلاكه أكثر من عرض آخر، متمنيًا استكمال مسيرة مواطنيه جيلبرتو وفلافيو؛ نجمي الأحمر السابقين.

الأنجولي انضم للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قادمًا من أول أغسطس الأنجولي، بعقد مدته أربعة مواسم ونصف.

وقال جيرالدو، في تصريحاته لقناة القلعة الحمراء: "قبل أن أتلقى عرض الأهلي كنت راغبًا في الرحيل عن أول أغسطس، حيث كنت أمتلك عروضًا من الترجي التونسي وبيدفيست الجنوب أفريقي وعرضًا آخر من البرازيل، لكن النادي كان رافضًا لرحيلي، خلال هذه الفترة تلقيت عرض الأهلي وقتها لم أتردد ولم ينجح مسؤولو أول أغسطس في إثنائي عن الموافقة على الرحيل.

"تاريخ الأهلي الكبير كان دافعًا لي للموافقة على العرض، فهو الأعرق بالقارة السمراء، بجانب أن جيلبرتو تحدث معي كذلك كثيرًا عن النادي والاستقرار والنجاح والدعم الجماهيري الكبير الموجود هنا، هو من حمسني كثيرًا لارتداء الفانلة الحمراء، وأكد لي أن هذه الخطوة ستكون الأهم في مشواري الكروي".

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وتطرق الأنجولي للحديث عن مسيرة مواطنيه جيلبرتو وفلافيو داخل جدران القلعة الحمراء، والتي حققوا خلالها كافة البطولات، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2018: "بالطبع أعرف هذه القصة التاريخية، وأتمنى أن أسير على دربهما وأن أصنع المجد هنا كما فعلوا هم، خاصة وأنني انسجمت سريعًا مع زملائي، لأن الجميع في النادي أسرة واحدة ولا فرق بين لاعب قديم وآخر جديد فالكل سواسية".

وتابع: "ما لا يعرفه الجمهور أن شخصيتي تشبه شخصية جيلبرتو، فأنا مرح مثله وشخصيتي قريبة للغاية له، على العكس من فلافيو الذي يمتاز بالجدية".

عن طموحات الوافد الجديد مع الشياطين الحمر أوضح: "أتمنى التتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال، خاصة دوري الأبطال فهو حلمي، لأنني لم يحالفني الحظ بالحصول على اللقب العام الماضي مع أول أغسطس، وتمسكت بالانتقال للأهلي لتحقيق هذا الحلم رغم أنني غير مقيد في قائمة الفريق الأفريقية بسبب لوائح البطولة، لكن أتمنى لزملائي التوفيق وأن يحصلوا على اللقب في النهاية.

"أتمنى أيضًا المساهمة مع زملائي في الفوز بالدوري هذا الموسم، نحن قادرون على العودة للقمة، واللقب ليس بعيدًا".

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صاحب الـ27 عامًا تعرض للإصابة في أول مباراة رسمية له بقميص الشياطين الحمر أمام سموحة، في ظل لعنة الإصابات التي تلحق بأغلب لاعبي الأهلي.

حول هذه الإصابة، قال جيرالدو: "كانت لحظة صعبة، ليس هناك أسوأ من أن يصاب اللاعب في أول مباراة له مع فريقه الجديد، خاصة أن كل لاعب يبحث عن تقديم نفسه بشكل جيد أمام الجماهير في أول مباراة له".

واستكمل: "قمت باستغلال هذه الفترة لزيارة أسرتي والاطمئنان على زوجتي بعدما رزقت بمولود جديد، وحاليًا تماثلت للشفاء وعدت للمشاركة في التدريبات وأتمنى أن يحالفني التوفيق في الفترة المقبلة".

عن مثله الأعلى في الكرة العالمية، أوضح: "الثنائي ميسي ورونالدو، استمتع للغاية بأدائهما المبهر، وأعشق كذلك متابعة ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ".

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واختتم بتوجيه رسالة للجماهير: "أعلم أن اللعب للأهلي مسؤولية كبيرة جدًا نظرًا للشعبية الكبيرة للنادي، وأتمنى أن أساهم في التتويج بمختلف البطولات، وأن تبقى سيرتي بين جمهور الأهلي مثلما يفعلوا حاليًا مع جيلبرتو وفلافيو، وأنا سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي أحظى به هنا، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن دائمًا".

يذكر أن الأهلي تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الجاري بجانب جيرالدو مع حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد محمود، محمود وحيد، حمدي فتحي، ومحمود السلمي.