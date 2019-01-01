جيرارد: سقطتي أمام تشيلسي كابوس يطاردني حتى الآن

تعرف على تصريحات جيرارد بشأن سقطته في 2014 أمام تشيلسي وضياع لقب الدوري

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كشف ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، عن شعوره بعد سقطته أمام تشيلسي في 2014 والتي ساهمت في فشل الريدز في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول لم يحصد بطولة البريميرليج ولا مرة في تاريخه ويرجع آخر تتويج له بالدوري الإنجليزي إلى عام 1990.

وقال جيرارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لا أستطيع نسيان هذا اليوم مهما حدث، الأمر لم يغير من رأيي في ليفربول وقدرتنا على حصد اللقب ولكن يخلف غصة في الحلق".

وتابع: "كل ما أتمناه كلاعب سابق ومشجع لليفربول أن نحقق هذه البطولة خلال الموسم الجاري أو في المستقبل، وحتى لو نجحنا في ذلك فلن يجعلني هذا الأمر أنسى ما حدث في 2014".

مدرب رينجرز الحالي أكد أنّه كان قريبًا وقتها من حصد البطولة أفضل من أي وقت في مسيرته كما أوضح أنّه من الطبيعي أن يشعر الجمهور بالقلق مطالبًا لاعبو ليفربول بالهدوء في التعامل مع المنافسة.

الريمونتادا دائمًا حاضرة في مباريات كرة القدم.🔥

دعونا نستعرض معكم أبرز هذه الحالات التي حدثت في ملاعب الساحرة المستديرة، آخرها مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان يُلدغ من الجحر مرتين.👌 pic.twitter.com/2TCaWmaU24 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 8, 2019

وأردف: "كانت لحظة صعبة بالنسبة لي في هذا التوقيت واستمر اثرها لأيام، وعلى فريق ليفربول حاليًا أن يستفيد من هذه التجربة ويستمروا في الصراع والمنافسة مع مدرب قوي ومميز مثل يورجن كلوب القادر على التعامل مع الضغط والتوتر".

واختتم: "لعبت مع لاعبين على أعلى مستوى في ليفربول مثل فيرناندو توريس ومايكل أوين وروبي فاولر ولويس سواريز ودانييال ستوريدج، وحاليًا لدينا لاعبين على أعلى مستوى وخاصة الثلاثي الهجومي".

ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة بعد مررو 29 جولة.