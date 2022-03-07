جيرارد: أريد استمرار كوتينيو، لكن القرار ليس بيدي!

أكد ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي أستون فيلا على رغبته في استمرار البرازيلي فيليبي كوتينيو رفقة فريقه لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الإنجليزي، وأكد خلالها أن القرار النهائي ليس في يده بينما في يد الإدارة.

وكان جيرارد قد حصل على كوتينيو على سبيل الإعارة في أستون فيلا في الشتاء الماضي قادمًا من برشلونة، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي.

وقال جيرارد: "كوتينيو يقدم مستويات طيبة للغاية، لقد عاد إلى ما كان يقدمه عندما كان في صفوف ليفربول".

وأضاف: "مستواه يساعد بقية اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، عندما يكون في حالة فنية جيدة يكون في أفضل مستوياته".

وأكمل: "لقد كان ناجحًا كذلك في برشلونة لكنه مر بفترات صعبة للغاية، علينا أن نبني الفريق حول نجوم أمثاله".

وعن شراء كوتينيو بعد الإعارة: "أنا لا أتحكم في الأموال، كل ما أتحكم فيه هو إبداء رأيي للإدارة، لكن القرار النهائي لهم، وكوتينيو أظهر لهم ما يمكنه فعله".

جدير بالذكر أن كوتينيو خاض سبعة لقاءات رفقة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.