جيرارد: أشكر كلوب على نصائحه وطموحي بلا حدود

القائد الأسطوري يكشف عن طبيعة علاقته بالمدرب الألماني يورجن كلوب

كشف أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، عن طبيعة علاقته بمدرب الفريق يورجن كلوب، حتى بعد رحيل القائد السابق عن قطاع الناشئين لخوض تجربته التدريبية الحقيقية الأولى مع ناديه الحالي جلاسكو رينحرز.

وفي حديثه مع موقع "ليفربول إيكو"، اعترف قائد الفريق في العقد الماضي، أنه كان ينوي الاستمرار مع النادي للاستفادة من خبرات كلوب، إلا أن العرض الذي تلقاه من عملاق الكرة الاسكتلندية جعله يغادر النادي، ليشق طريقه كرجل أول في دوري القلوب الشجاعة.

وعن علاقته بكلوب قال "نحن نتبادل الرسائل كثيرًا، لقد قلت من قبل وسأقولها مرة أخرى، لقد كان من الرائع أن أعود وأجري أول دردشة معه في الأكاديمية".

وأضاف "فكرة في الأمر –العرض الاسكتلندي-. وقلت لنفسي هل أفعل الشيء الصحيح؟ وقلت له ماذا كنت ستفعل لو في وضعي؟ سألته عن هذا وأكثر وكان دائمًا يقدم لي المشورة الصحيحة".

وتابع "تواصلنا منذ بضعة أيام، ومن الواضح أننا قضينا أسابيع كبيرة وعطلات نهاية الأسبوع معًا، كان وقتًا رائعًا ولا يمكنني أن أشكره على وقته ونصائحه".

وعن حلمه بالوصول لسدة حكم "أنفيلد روود" كما صرح مساعده مايكل بيل نفس المنبر الإعلامي الشهر الماضي، قال "في الحقيقة لا يوجد سقف لطموحي، لم أذهب إلى مجال التدريب لإضاعة الوقت، أريد أن أكون أفضل بقدر ما أستطيع، والآن أشعر بدعم الجميع في النادي".

وختم "لدي الكثير من الأسئلة حول المكان الذي أبحث عنه وما هو أقصى طموحي وحلمي. لكن بالنسبة لي، الحلم المهم هو الفوز في المباراة القادمة، هذا ما أحتاج التركيز عليه ولا أريد أن أستبق الزمن والأحداث".