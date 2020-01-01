جيجز ينفي اتهامات الاعتداء الموجهة له بالاعتداء بعد القبض عليه

ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد المعتزل والمدير الفني لمنتخب ويلز ينفي الاتهامات الموجهة له.

نفى ريان جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز الاتهامات التي تم توجيهها له في الساعات الماضية.

جاء هذا بعدما قبضت عليه شرطة مدينة مانشستر في الساعات الأخيرة، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية قبل قليل.

وأوضح المتحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى: "وصل للشرطة بلاغًا في العاشرة وخمس دقائق مساء الأحد عن بعض الاضطرابات".

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وأضاف: "أصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها ببعض الجروح الطفيفة ولم تطلب الخضوع لأي علاج".

وأكمل: "تم القبض على ذكر في الـ 46 من عمره بعد الاشتباه في مخالفته للمادة الـ 47 من قوانين الاعتداء، والمادة 39 في الاعتداء العام".

وأصدر جيجز بيانًا عن طريق ممثله قال في: "السيد جيجز ينفي كل الاتهامات بالاعتداء الموجهة ضده، ويتعاون مع الشرطة وسيستمر في تعاونه طوال التحقيقات".

جدير بالذكر أن جيجز كان يستعد للإعلان عن قائمة منتخب ويلز لمواجهات دوري الأمم الأوروبية أمام أيرلندا وفنلندا، وهي التي أعلن الاتحاد الويلزي عن تأجيل الإفصاح عنها.