جيجز يطالب بتغليظ عقوبات العنصرية وبالمساعدة من الحكام

راين جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد على ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالعنصرية في كرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شدد راين جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل ومدرب منتخب ويلز الحالي على ضرورة أن تكون عقوبات العنصرية في كرة القدم أكثر شدة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيجز وأكد خلالها أن العنصرية مشكلة تمثل خطورة كبيرة على كرة القدم وكافة عناصرها.

📆نهائي 2009

في بداية عهد ميسي اقتنص برشلونة اللقب الثالث له على حساب مانشستر يونايتد في الملعب الأوليمبي بروما 🔵🔴🏆

افتتح إيتو التسجيل في الدقيقة الـ10 قبل أن يؤكد ميسي الفوز في الدقيقة 70 ليعلن بداية عهد جديد في كرة القدم 🐐 pic.twitter.com/W8DFAY72v5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال جيجز: "بكل وضوح كرة القدم تعاني من مشكلة العنصرية، لقد شاهدنا العديد من المشاكل الكبيرة بسبب تلك التصرفات في مباريات هذا الموسم، أمورًا لم نراها منذ فترة بعيدة".

وأضاف: "نحن لدينا مخاوفنا الخاصة بالمباراة، لذلك سنترك الأمور الخاصة بالعنصرية للسلطات لتتعامل معها خلالها، نحن نثق بهم وبقدرتهم على القيام بالأمر الصحيح، لكن صراحة العقوبات لا تكون قوية بشكل كافي".

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وأكمل: "تلك العقوبات غير مؤثرة، ليس كخصم النقاط مثلًا، وأرحب بمساعدة الحكام في مثل تلك المواقف، لكن دعونا نمنح اللاعبين بعض الإنصاف، ما يحدث من عنصرية يكون موجهًا لشخصًا واحد، لذلك أعتقد أنه عليه أن يفعل ما يحلو له ويشعر أنه مناسب".

جدير بالذكر أن الموسم المنصرم كان قد شهد مشاكل عديدة سواء في الدوريات أو المباريات الدولية خاصة في إنجلترا وإيطاليا بسبب العنصرية.