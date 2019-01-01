جيجز وبيل يشيدان بأداء شباب ويلز في الفوز على سلوفاكيا

ويلز تفتتح مشوارها بفوز مهم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الويلزي، ريان جيجز، بأداء لاعبيه الشباب في قيادة منتخب بلاده للفوز على سلوفاكيا بهدف نظيف، في مستهل تصفيات يورو 2020.

وسجل دانييل جيمس هدف الفوز ليقود التنين للفوز على رفاق ماريك هامشيك.

وأبدى جيجز رضاه عن أداء الفريق قائلاً لسكاي سبورت: "لقد كان هناك أداء غير اعتيادي، ولقد حاولنا وخرجنا أيضًا بشباك نظيفة، في الشوط الأول أظهرنا أسلوبنا، واستفادنا من حظنا في الشوط الثاني، وكنت اتوقع أن نسجل أهدافًا لكننا لعبنا بشكل جيد".

وتابع أسطورة مانشستر يونايتد السابق: "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب والكبار، ومواهب عديدة في التشكيل وهذا يجلعنا نصنع الفرص، لم يكن الأمر سهلاً في النهاية، لكن أشلي ويليامز جاء وأفاد الفريق بخبراته".

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فيما أكد جاريث بيل نجم ريال مدريد على قوة منتخب بلاده رغم الأسماء الشابة العديدة: "هذا ما نعتاد عليه الآن، أن تقدم 100% كأقل شيء، لقد أظهر اللاعبين هذا، حتى الصغار الذين لم يتواجدوا سابقاً".

وأنهى: "حتى قبل اليورو وأثناءها، لقد قمنا ببناء فريق بدفاع قوي والجميع يعمل بقوة في وحدات، ونعرف أننا سنسجل هدفًا، اليوم دان سجل هدفاً وكان رائعًا".

وحقق المنتخب الويلزي فوزًا في بداية مشواره ارتفع به رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الخامسة.