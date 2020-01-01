جيجز: مانشستر يونايتد يحتاج 15 أو 20 عامًا لاستعادة الدوري الإنجليزي

ريان جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل متشائم بشأن عودة الفريق للتنافس من جديد في السنوات المقبلة.

أكد ريان جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل على صعوبة عودة فريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي من جديد قريبًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيجز، وأكد خلالها أن الأمر يتطلب الكثير من العمل، وسيكون أصعب بوضع ليفربول ومانشستر سيتي الحالي.

وقال جيجز: "أشعر بالقلق حيال استمرار غياب فريق مانشستر يونايتد عن الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لسنوات".

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وأضاف: "من الممكن أن يستمر الأمر لمدة 15 أو 20 عامًا، بالأخص لو استمر بيب جوارديولا ويورجن كلوب هنا".

وأردف: "لدينا مثال مثل ليفربول، أخذوا لقب 1990 وظنوا أنهم سيحصلوا على البطولة من جديد قريبًا ثم انتظروا لسنوات طويلة، حتى عندما جاء كلوب انتظر أربع سنوات ليحقق الدوري".

وأكمل: "في كل مرة يوقع فيها مانشستر يونانيتد مع لاعب أو مدرب البعض يظن أنه سيأتي بلقب الدوري، وليس هكذا تجري الأمور".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يغيب عن لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2013 آخر أعوام السير أليكس فيرجسون في تدريب الشياطين الحمر.