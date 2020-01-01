كسر أنفه .. جيجز يختار المنافس الأشرس في مسيرته

ولكن احترام متبادل كبير بين الثنائي

اختار ريان جيجز، مدرب ويلز ونجم مانشستر يونايتد، قائد إنتر السابق ونائب رئيسه الحالي خافيير زانيتي كأصعب منافس قابله أثناء مسيرته الكروية.

الثنائي تقابل أربع مرات في الماضي، وكانا لحساب دوري أبطال أوروبا، والغلبة في المناسبتين كانت لحساب مانشستر يونايتد، مرة في ربع النهائي ومرة بدور الستة عشر.

وقال جيجز مع قناة مانشستر يونايتد: "أصعب لاعب قابلته كان زانيتي من إنتر، كان يمكنه أن يركض طوال اليوم، سبق له ولعب في خط الوسط وبالتالي كان مرتاحاً والكرة معه".

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واستمر: "يمكنه أن يدافع جيداً، كان صلباً وكسر أنفي في لقاء ربع النهائي أمامهم، كان يملك كل شيء صراحة كلاعب مدافع".

الثنائي سبق لهما وأن أشادا ببعضهما البعض في 2014 في حوار صحفي معاً، إذ وصف زانيتي هو الآخر الجناح الويلزي بأنه أصعب منافس قابله في مسيرته.

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واختار جيجز أيضاً أفضل لاعبين زاملاه في يونايتد: "الأفضل كان كريستيانو، كان معنا لفترة قصيرة، كان رائعاً ثم ذهب لمكانٍ مختلف، ولكن سكولز أفضل من زاملت، كان عجيباً، لا يمكنك الاقتراب منه".

وختم: "عقله أسرع من الجميع، كان رائعاً في التدريبات، لا ينسى إذا قمت بإهانته، بعد أسابيع أو حتى ستة شهور سيعود ويرد لك اللعبة".

وحظي جيجز رفقة سكولز بمسيرة حافلة رفقة مانشستر يونايتد في عصر سير أليكس فيرجسون كمدرب شهدت تتويج الفريق بعديد الألقاب المحلية والأوروبية.