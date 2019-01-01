جيجز رداً على إبراهيموفيتش: حين تلعب 2000 مباراة مع يونايتد يحق لك الحديث

الويلزي يرد على تصريحات السويدي بشأن انتقادهم لبوجبا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رد رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد على تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق السابق، الذي اعتبر انتقاد جيجز وبول سكولز وجاري نيفيل للاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا جزء من ولائهم للسير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي للنادي.

وأرجع زلاتان تلك المسألة إلى رحيل بوجبا إلى يوفنتوس عام 2012، حين كان فيرجسون مدرباً للفريق.

هذا ما رد عليه جيجز قائلاً:"فقط نيكي بات (من جيل 1992) لا يزال مرتبطاً بالنادي بشكل عملي، ولكن حين نكون قد لعبنا أكثر من 2000 مباراة للنادي مجتمعين، يجب أن يكون لنا رأي".

وأضاف:"أحياناً يكون ذلك إيجابياً أو سلبياً، ولكنه لا يؤثر على النتائج. لقد أصبحنا مشجعين، هذا ما يتمحور حوله الكرة، اختلاف الآراء، ولكن بالتأكيد هو (إبراهيموفيتش) بوضوح يعرف عن النادي أكثر مما نعرف".

ويحمل جيجز الرقم القياسي بـ963 مشاركة بين عامي 1991 و2014، فيما لعب إبرا 53 مباراة بين عامي 2016 و2018.