جيجز: رامزي سيستفيد من يوفنتوس كما فعل بيل بريال مدريد

راين جيجز نجم منتخب ويلز ومانشستر يونايتد المعتزل يشيد بخطوة آرون رامزي وانتقاله لصفوف يوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد راين جيجز نجم منتخب ويلز وفريق مانشستر يونايتد المعتزل بخطوة مواطنه آرون رامزي بالرحيل عن أرسنال لينتقل لصفوف يوفنتوس من الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيجز وقال خلالها: "لقد رأينا جميعًا ما الذي فعله الخروج من بريطانيا بالنسبة لجاريث بيل، رحيل رامزي ليوفنتوس سيكون تجربة عظيمة بالنسبة له".

وأضاف: "انظروا للمنشآت التي يمتلكها نادي يوفنتوس، هذا نادي كبير للغاية، ربما يكون الأعظم والأكبر في إيطاليا على الإطلاق".

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وأكمل: "رامزي يلعب بشكل جيد في الوقت الحالي، وفكرة أنه سيرحل عن أرسنال لم تؤثر على أدائه بأي شكل من الأشكال".

واختتم تصريحاته: "هو شخص يركض طوال الـ 90 دقيقة أكثر من أي لاعب آخر لعبت معه، 13 كيلو متر وبدون مشاكل، سيكون إضافة بكل تأكيد ليوفنتوس".

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جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد أعلن عن اتفاقه مع آرون رامزي على الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل، على أن يتمم موسمه الجاري وعقده الحالي مع أرسنال قبل الانتقال.