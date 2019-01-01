جيجز: الثلاثية صعبة للغاية وجماهير أرسنال لم تسامحني

راين جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد على اعتزازه الكبير بتحقيقه للثلاثية رفقة الشياطين الحمر، ويؤكد أن جماهير أرسنال تلومه على هدفه الشهير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب راين جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل عن سعادته واعتزازه الكبير بتحقيقه للثلاثية التاريخية رفقة الشياطين الحمر في عام 1999.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن تحقيق الثلاثية ليس بالأمس السهل على الإطلاق.

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وقال جيجز: "قبل مواجهة أرسنال في نصف نهائي الكأس طلبني فيرجسون وأخبرني أنني يجب علي أن أتذكر كيف كنت ألعب بشكل جيد، وقال لي أنني لا ألعب بالطريقة التي يريدها".

وأضاف: "أحتاج لراين جيجز الذي كان يقدم مستويات مذهلة، وليس ذلك اللاعب، لقد أرادني أن أعود للمراوغات والدخول في مواجهات مع المنافس، واستمعت له بالطبع".

وكان جيجز قد سجل هدفًا تاريخيًا في شباك أرسنال بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1999 بالوقت الإضافي وقاد فريقه للمباراة النهائية.

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وأكمل: "جماهير مانشستر يونايتد حتى يومنا هذا عندما يشاهدونني يقولون لي أن هدفي في أرسنال بتلك المباراة هو الأجمل، وجماهير أرسنال تقول لي أنهم لم يسامحونني بعد".

وعن ردود فعل زملائه قال: "عندما دخلت لغرفة الملابس قال روي كين ها هو المنقذ اللعين الخاص بنا، والجميع كان يحتفل بتجاوز أرسنال بتلك الطريقة".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن الثلاثية بذلك الموسم: "هي أمر أنا فخور به للغاية حتى يومنا هذا، فتحقيقها كان صعبًا للغاية، وهذا أمر أقدره".

جدير بالذكر أن جيجز كان قد خاض حوالي 902 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالهم 157 هدفًا وحقق ألقاب عديدة منها دوري أبطال أوروبا مرتين.