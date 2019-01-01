جيامباولو يطلب من ميلان التعاقد مع مهاجم روما

لا يمانع إدخال باتريك كوتروني في صفقة تبادلية

يطمح ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد لميلان، لتدعيم صفوف فريقه استعداداً للموسم القادم فور توليه المنصب بالنادي الإيطالي.

ميلان أعلن بشكل رسمي أمس الاربعاء، عن تعيين جيامباولو كمدرب للفريق، لتعويض رحيل جينارو جاتوزو.

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باتريك شيك يعتبر من أهم أهداف جيامباولو، لرغبته في التعاقد مع مهاجم جديد لتقوية فريقه.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت تفاوض ميلان مع وكيل أعمال المهاجم التشيكي هذا الأسبوع.

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وأوضحت أن الروسونيري أبدى استعداده لإدخال مهاجمه باتريك كوتروني في صفقة تبادلية، لتخفيض قيمة سعر اللاعب الذي يصل لـ30 مليون يورو.

ويخطط ميلان لدفع 15 مليون يورو بالإضافة لكوتروني، طمحاً في إغراء روما بالتخلي عن اللاعب.

يذكر أن شيك لعب 32 مباراة مع روما الموسم الماضي، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 آخرين.