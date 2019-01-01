جيامباولو: أطمح لتحقيق الألقاب وتقديم كرة جميلة مع ميلان

سعادة كبيرة لدى مدرب سامبدوريا السابق بعد توليه المهمة الجديدة

أعرب ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد لميلان، عن تطلعه لخوض رحلته مع الروسونيري الموسم القادم.

ميلان أجرى العديد من التغييرات الإدارية في الفترة الأخيرة، أهمها تعيين جيامباولو بدلاً من جينارو جاتوزو.

مدرب سامبدوريا السابق قال في تصريحات صحفية:"فرصة عظيمة جداً بالنسبة لي لتدريب أعظم نادي في أوروبا، لا أطيق الانتظار لبداية مهمتي".

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وأضاف:"عملت بجد من أجل هذه الفرصة، أشعر بسعادة كبيرة وأمتلك الدوافع الكافية للسير مع المشروع الحالي للنادي".

وتابع:"تاريخ ميلان العريق يجبر العاملين فيه على الالتزام بتقديم الكرة الجميلة والفوز بالبطولات أيضاً، وهذه ستكون مهمتي التي سأعمل عليها".

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وعن اللعب في السان سيرو:"شعور خاص جداً، سمعت العديد من الأشياء الجيدة عن هذا الملعب والنادي، أعد الأيام لبداية عملي في أسرع وقت ممكن".

وفي نهاية حديثه اعترف جيامباولو بصعوبة المهمة الموسم القادم في الدوري الإيطالي، نظراً لقدوم الثنائي أنطونيو كونتي لإنتر وماوريسيو ساري ليوفنتوس.