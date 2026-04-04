جوي فيرمان متأثر بإصابة خطيرة تعرض لها صديقه المقرب جيردي شوتن

أثارت إصابة جيردي شوتن في الركبة، التي تبدو خطيرة، حزناً شديداً لدى صديقه المقرب وزميله في الفريق جوي فيرمان. بعد فوز بي إس في على إف سي أوتريخت بنتيجة 4-3، لم تكن هناك أي أجواء احتفالية لدى لاعب الوسط. ووصف فيرمان إصابة شوتن لـ ESPN بأنها "مروعة".

في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب فيليبس، تعرض شوتن لإصابة أثناء مواجهة بدت بسيطة مع مهاجم أوتريخت يوان كاثلين. سقط شوتن بشكل سيئ على ساقه اليمنى وشعر على الفور أن هناك خطبًا ما في ركبته.

وضع شوتن يديه على عينيه وأكد لأعضاء الطاقم الطبي الذين هرعوا إليه أن الأمر سيئ. تم نقل لاعب PSV من الملعب بواسطة سيارة إسعاف. يبدو أن كأس العالم، الذي يبدأ بعد أكثر من شهرين، بعيد جدًا الآن بالنسبة للاعب الدولي الذي خاض 17 مباراة دولية.

"مروع"، هكذا بدأ فيرمان حديثه مع المراسل ميلان فان دونغن. "إنه أحد أفضل أصدقائي أيضًا. آمل حقًا ألا يكون الأمر خطيرًا، لكنه كان يشعر بالألم. أنت منشغل بالاحتفال، لكن هذا الأمر يظل دائمًا في ذهنك."

فاز PSV في مباراة مليئة بالتقلبات بفضل هدف الفوز الذي سجله كويب دريويش في الوقت المحتسب بدل الضائع بنتيجة 4-3 على أوتريخت. إذا لم يفز فينورد، أقرب مطارد له، يوم الأحد على FC فولندام، يمكن لـ PSV أن يعلن رسمياً أنه الأفضل في هولندا للمرة السابعة والعشرين.

"آمل، مهما بدا ذلك غبيًا، أن يرافقني في جولة الاحتفال"، يبدو أن فيرمان يعتقد أيضًا أن كأس العالم ليس خيارًا ممكنًا لشوتن. "لأنك بخلاف ذلك ستفتقد صديقك. وهذا أمر سيئ للغاية."

بدا شوتن متأكداً تقريباً من مكانه في تشكيلة المنتخب الوطني التي اختارها المدرب رونالد كومان، الذي أشركه مرتين خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة. وبعد مشاركته لمدة تسع دقائق ضد النرويج، لعب لاعب فريق PSV المباراة كاملة ضد الإكوادور بعد بضعة أيام.