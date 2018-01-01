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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جويدي يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل مواجهة الشباب

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حرص مدرب الأهلي على الاجتماع باللاعبين لشرح عدد من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قرر المدير الفني الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب النادي الأهلي، فرض السرية على تحضيراته لمواجهة الشباب السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر المدير الفني الأرجنتيني، أغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير، من أجل فرض التركيز على اللاعبين قبل المباراة الهامة.

وحرص مدرب الأهلي على الاجتماع باللاعبين لشرح عدد من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة 

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وكان جويدي قد كشف للاعبين بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية، قبل أن يجري عدداً من التدريبات اللياقية والفنية.

 واعتمدت التدريبات على لعب الكرة في المساحات الخالية، وسرعة نقلها بين اللاعبين، مع الاستفادة من الكرات العرضية من قبل المهاجمين.

وشدد الجهاز الفني للاعبين على أهمية الاستفادة من الكرات المهيأة للتسجيل بعد أن عانى الفريق إهدار اللاعبين لعدد كبير من الفرص التي تتهيَّأ في المباريات الماضية، وكانت سبباً مباشراً في فقدان عدد من النقاط المهمة بمواجهات الدوري.

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