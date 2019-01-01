جويدي يشكو الأهلي للفيفا

رئيس النادي يُعلق على الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم بابلو جويدي المدير الفني السابق لنادي أهلي جدة السعودي بشكوى لدى الفيفا ضد ناديه السابق، للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان الفريق السعودي قد أقال جويدي من تدريب الفريق في فبراير الماضي بعد تراجع الأداء والنتائج، وأعلن النادي بعدها تعاقده مع فوساتي.

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وأوضح عبد الله بترجي رئيس النادي الحالي أن ناديه غير قادر على الوفاء بمستحقات المدرب السابق بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها.

وأكد بترجي أن الراقي سيعتمد على عنصر الوقت، مؤكدًا أن جويدي تقدم بشكوى بالفعل للفيفا لكن هناك مساحة من الوقت يمكن أن يتوصل بها النادي لحل يساعده على الخروج من هذا المأزق.

وأكد الرئيس أن الحل الأفضل هو التواصل مع جويدي والوصول معه لحل ودي لتلك الأزمة.