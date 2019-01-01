جوهرة نابولي ينضم لقائمة خيارات ريال مدريد المستقبلية

وماذا عن موقف زيدان من هذا التحول المفاجئ؟

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية، وبالتحديد المقربة جدًا من غرفة صناعة القرار داخل ريال مدريد، أن الإدارة أدرجت خيارًا جديدًا ضمن قائمة المرشحين لإنهاء صداع زين الدين زيدان في وسط الملعب، وذلك بمتابعة جوهرة نابوبي فابيان رويز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن لاعب ريال بيتيس السابق، أصبح بالفعل رابع الأسماء التي سيفاضل بينها زيدان للتوقيع مع أحدهم في سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية على أقصى تقدير، بجانب كريستيان إريكسن وبول بوجبا ودوني فان دي بيك.

وأشار المصدر إلى أن الريال حّول أنظاره تجاه صاحب الـ23 عامًا، بعد تطوره ونضوجه في الآونة الأخيرة، ما ساعده على بدء مسيرته الدولية بشكل منتظم تحت قيادة المدرب روبرت مورينو، وجعله هدفًا بالنسبة لإدارة النادي.

ولفت التقرير إلى أنه رغم تمسك زيزو بضم مواطنه بوجبا من "مسرح الأحلام"، باعتباره القطعة المفقودة في مشروع بطل دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، إلا أن هذا لن يعيق الإدارة على التفاوض مع مسؤولي فقراء الجنوب، على أمل ضم الموهوب الإسباني في أقرب فرصة ممكنة.

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وفي الختام، رفضت الصحيفة استبعاد سيناريو تعقد المفاوضات، والسبب ما حدث في فصل الصيف المنقضي، عندما سادت حالة من التوتر بين الناديين، بعد فشل مفاوضات نقل صاحب الأهداف السينمائية خاميس رودريجيز إلى "سان باولو"، ما قد يجعل رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس، يبالغ في شروطه المادية، خاصة وأنه لا يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب.