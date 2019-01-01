جوهرة نابولي على رادار ميلان

ميلان يراقب نجم نابولي دياوارا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن مدرب نادي ميلان جينارو جاتوزو يضع نصب عينيه التعاقد مع نجم نابولي دياوارا.

وكان دياوارا قد لعب دورًا هامًا في منافسة نابولي مع يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي في الموسمين الأخيرين مع ماوريسيو ساري.

وعقب أدائه الكبير، وفي ظل بحث ميلان عن لاعب خط وسط من أجل تدعيم الفريق، تبدو الأمور قريبة بعد رغبة جاتوزو في التعاقد معه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن ميلان قد بدأ بالفعل تحركاته من أجل التفاوض مع نابولي بشأن النجم الشاب دياوارا.

ويشير كالتشيو ميركاتو إلى أن ميلان مستعد لدفع ما يقارب 50 مليون يورو من أجل حسم صفقة اللاعب الشاب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن ميلان قد ارتبط بمفاوضات مع العديد من اللاعبين، وذلك في ظل بحث إدارته عن تعزيز صفوف الفريق.