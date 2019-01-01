جوهرة تشيلسي يوقع لباريس سان جيرمان

حارس تشيلسي الشاب ماركين بولكا يوقع لباريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن باريس سان جيرمان أنه وقع مع الحارس البولندي الشاب ماركين بولكا على أن ينضم له خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان بولكا حارس مرمى نادي تشيلسي الذي ظهر بقوة خلال الموسم الحالي قد أحدث ضجة كبيرة ما بين الأندية التي تريد التعاقد معه. وحاول تشيلسي التمسك بحارسه الشاب من أجل تأمين مستقبل مركز حراسة المرمى في الفريق، ولكن رغبة اللاعب هي من حسمت الموقف.

ويعتبر بولكا ابن أكاديمية لاماسيا، حيث نشأ في برشلونة ولعب هناك حتى وصل إلى سن السادسة عشر قبل أن ينتقل إلى تشيلسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مايو ٢٠١٩

وظل بولكا لمدة ثلاثة سنوات في تشيلسي، قدم فيها أداء مميزًا مع الفئات السنية المختلفة للنادي ما جعله مطمعًا للعديد من الأندية.

وأبدى الحارس البولندي صاحب التسعة عشر عامًا رغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر بعيدًا عن أجواء إنجلترا ليبدأ رحلته الاحترافية.

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يذكر أن أندية كبرشلونة وبايرن ميونيخ كانت قد أبدت اهتمامها بالحارس البولندي الشاب قبل أن يحسم قراره بالذهاب إلى باريس سان جيرمان.