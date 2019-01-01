ستونز: إنقاذي غير نتيجة المباراة

جون ستونز مدافع فريق ليفربول يؤكد على سعادته بالإنقاذ الذي قام به أمام فريق ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدافع الإنجليزي جون ستونز عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه مانشستر سيتي الفوز على نظيره ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بعد المباراة وأكد خلالها أن الفريق قدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز.

وساهم اللاعب بشكل واضح في تحقيق فريقه للفوز بعد أن أخفى خطورة ثلاثي ليفربول الهجومي ومنع هدف محقق من الدخول للمرمى من على الخط.

وقال ستونز: "حاولت أن أقوم بكل ما لدي، لقد رأيت الفرصة أمامي وعلمت أنها صعبة للغاية، لكنني سعيد للغاية لأن الكرة لم تتجاوز الخط، مثل تلك الأمور يمكنها أن تغير نتائج المباريات".

وكانت كرة ماني قد ارتدت من القائم قبل أن تصطدم بإيدرسون ويلحق بها ستونز قبل أن تعبر خط المرمى مباشرة وأظهرت تقنية الخط أن سنتيمتر و0.2 ملي فقط كانت الفارق بين احتساب الكرة هدف وإنقاذ ستونز.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد ليتقلص الفارق في قمة الترتيب مع ليفربول لأربع نقاط فقط بعد أن كان سبعة.