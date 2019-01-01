جون تيري يوقع عقدًا جديدًا مع أستون فيلا

بعد صعودهم للبريميرليج.. جون تيري يجدد عقده مع أستون فيلا لعامين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

جدد أسطورة كرة القدم الإنجليزية جون تيري عقده مع أستون فيلا كمدرب مساعد للفريق، وذلك بعد عودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أستون فيلا قد خاض حربًا في التشامبيونشيب خلال الموسم الماضي من أجل الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع قائد فريق تشيلسي السابق جون تيري عقدًا موسعًا ليظل مدربًا مساعدًا لفريق أستون فيلا حتى عام 2021.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ يونيو ٢٠١٩

وأمضى البالغ 38 عامًا موسمه الأخير كلاعب في صفوف أستون فيلا موسم 2017 – 2018، وذلك عقب رحيله عن تشيلسي.

وفي الموسم الماضي، أصبح مدربًا مساعدًا للفريق في أول تجربة تدريبية له، بعد مسيرة أسطورية بكل المقاييس كلاعب.

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يذكر أن جون تيري عاد إلى فيلا بارك كمدرب مساعد عقب تعيين المدير الفني دين سميث خلفًا لستيف بروس في أكتوبر الماضي.