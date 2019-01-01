جون أوشيه يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

مدافع مانشستر يونايتد السابق يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي عن قرار اعتزال اللاعب الأيرلندي جون أوشيه بنهاية الموسم الحالي، لتكون مباراة يوم الأحد ضد بيرمنجهام في الدوري الإنجليزي "الدرجة الأولى" هي الأخيرة في مسيرة اللاعب.

ويبلغ جون أوشيه من العمر 38 عامًا، وقد لعب مع مانشستر يونايتد في حقبة السير أليكس فيرجسون في 393 مباراة ولعب 118 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا وقادهم في بطولة يورو 2016.

ليست المرة الأولى.. ماذا حدث عندما واجه فان دايك برشلونة؟

ولعب جون أوشيه مع مانشستر يونايتد ثم انتقل إلى سندرلاند ومن بعدها لعب هذا الموسم مع فريق كوينز بارك رينجرز الذي يصارع على البقاء في الدرجة الأولى.

وحقق أوشيه مع مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة وحيدة، بجانب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة أيضًا.

​