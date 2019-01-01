من هو جونيور أجوجو؟ مهاجم الزمالك الراحل ومفاجأة غانا في أمم أفريقيا 2008

اصطدم العالم الكروي اليوم الخميس بنبأ وفاة الغاني جونيور أجوجو مهاجم الزمالك المصري السابق، فمن هو؟ وما هي أبرز الأندية التي لعب لها طيلة مسيرته؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الخميس عن رحيل مهاجمه السابق الغاني جونيور أجوجو عن عالمنا عن عمر يناهز 40 عاماً، بعد أن وافته المنية بإحدى المستشفيات في لندن، بعد أن تعرض لجلطة في الدماغ نتيجة لمعاناته مع الأمراض في السنوات القليلة الأخيرة، منذ اعتزاله للعبة تقريباً.

كان أجوجو قد انضم للزمالك في عام 2008 من نوتينجهام فورست الإنجليزي، في صفقة كانت مفاجأة كيرة لعشاق الفارس الأبيض ولكن المهاجم الغاني لم يستمر مع الفريق المصري طويلاً ورحل بعدها بعام، ليستكمل مسيرته الاحترافية في أوروبا وتحديداً في دولتي قبرص وأسكتلندا.

لكن من هو الراحل جونيور أجوجو ؟ ما أبرز الأندية التي لعبها في مسيرته متى وكيف بدأت أزمته الصحية؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

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من هو جونيور أجوجو؟

جونيور أجوجو هو مهاجم غاني وُلد في 1 أغسطس من عام 1979، بدأ مسيرته الاحترافية في كرة القدم مع فريق شيفيلد وينزداي الذي كان يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك ولعب مباراتين فقط قبل أن يتم إعارته إلى أكثر فريق وهُم أولدهام أتلتيك، تشيستر سيتي، تشيسترفيلد ولينكولن سيتي.

لم تكن تجربة أجوجو موفقة في إنجلترا ليبدأ مرحلة جديدة في قارة مختلفة تماماً، وينضم لفريق شيكاغو فاير وبدأ يتنقل بين أندية الدوري الأمريكي لينضم إلى كولورادو رابيدز ومنه إلى سان خوسيه إرثكويكس، وبعدها عاد إلى عاصمة الضباب مجدداً من بوابة كوينز بارك رينجرز.

لعب أجوجو مباراتين فقط مع الكيو بي آر مثلما فعل مع شيفيلد وينزداي، ليغادر إلى صفوف فريق بارنت الذي كان يشارك في دوري الدرجة الخامسة والذي قدم معهم مستوى جيد بعد أن أحرز 19 هدفاً في 39 مباراة، وهو ما عجل برحيله إلى الدرجة الثالثة ليلعب لفريق بريستول روفرز وأحرز معهم 41 هدفاً في 126 مباراة.ا

انهالت العروض على أجوجو وقرر نوتينجهام فورست تفعيل الشرط الجزائي في عقده.وبالفعل انتقل لهم في صيف 2006 وساعدهم على التأهل مجدداً لدوري الرابطة الإنجليزية في موسم 2007-08 بعد أن أنهى الموسم وهو هداف الفريق برصيد 13 هدفاً، ليتم استدعائه للمشاركة مع غانا في أمم أفريقيا 2008.

نجح الزمالك المصري في التعاقد مع أجوجو بعد نهاية الكان ولكنه لم يستمر معهم طويلاً، ليعود اللاعب مجدداً إلى أوروبا ويلعب لكلا من أبولون ليماسول القبرصي وهيبرنيان الأسكتلندي في تجارب قصيرة.

الأندية التي لعب لها جونيور أجوجو:

الفريق الفترة لعب سجل شيفيلد وينزداي 1997 - 2000 2 0 شيكاغو فاير 2000 1 0 كولورادو رابيدز 2000 - 2001 32 11 سان خوسيه 2001 14 4 كوينز بارك رينجرز 2002 2 0 بارنت 2002 - 2003 39 19 بريستول روفرز 2003 - 2006 126 41 نوتينجهام فورست 2006 - 2008 64 20 الزمالك 2008 - 2009 15 4 أبولون ليماسول 2009 - 2011 24 6 هيبرنيان 2011 - 2012 12 1

أجوجو في الزمالك.. مرحلة مليئة بالمشاكل كالعادة

وعد رئيس الزمالك ممدوح عباس جماهير الزمالك في 2008 بالتعاقد مع أجوجو بعد أن لفت الأنظار بقوة في كأس الأمم الأفريقية والتي كان اللاعب الراحل من بين أفضل اللاعبين فيها على الإطلاق، وهداف البلاك ستارز برصيد ثلاثة أهداف مناصفةً مع سولي مونتاري، وبالفعل نجح الفريق المصري في التعاقد مع أجوجو مقابل 565 ألف جنيه إسترليني. فوجئ مسئولي الزمالك بأن مهاجم شيفيلد وينزداي السابق لم يكمل موسمه الأول في مصر واختفى فجأة، والسبب هو عدم حصوله على مستحقاته المادية مما شجعه على تقديم شكواه للفيفا، تم تهديد الزمالك من قبل الاتحاد الدولي بخصم عدد كبير من النقاط، واستمرت المشكلة بين الطرفين لسنوات طويلة للغاية ولازالت موجودة تقريباً حتى الآن، حيث لم يتم سداد المبلغ بالكامل تقريباً. كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف ناديه بعد وفاة المهاجم الغاني وصرح قائلاً: لا يوجد أي قوانين بالمحكمة الرياضية الدولية، تنص على أن المستحقات تورث، لأنه يحصل عليها اللاعب لشخصه فقط، وأضاف: لو رحل اللاعب انتهت القضية، تم جدولة مستحقاته والتصالح معه، ولكن لا يحق للورثة الحصول على بقيتها طبقاً للقوانين. اقرأ أيضاً.. الزمالك: مستحقات أجوجو انتهت ولن يحصل عليها الورثة متى وكيف بدأت الأزمة الصحية لجونيور أجوجو؟

اعتزال أجوجو كرة القدم نهائياً في عام 2012، واختفى تماماً عن الأنظار بدون معرفة أي خبر عنه، حتى ظهر في تقرير أذاعته شبكة بي بي سي، ولكن ظهوره كان محزناً للغاية، بعد أن كشف عن المعاناة التي تعرض لها منذ أن قام بتعليق حذائه، حيث أصيب في عام 2015 بسكتة دماغية.

حرص أجوجو بعدها على العيش بجوار والدته حتى ترعاه لأنه لم يعد قادراً على التحدث أو التفكير بصورة طبيعية، واصفاً ما مر به في تلك الفترة كأنه ذهب إلى عالم آخر، قبل أن يقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي لإزالة الجلطة التي تعرض لها في الدماغ، ولكن حتى بعد إجراء العملية وجد مهاجم الزمالك الراحل صعوبة في الكلام.

يتحدث أجوجو عن الفارق السلبي التي أحدثته تلك الجلطة في دماغه ويقول: قضيت أسابيع لإعادة التأهيل العصبي، كما يوجد ما يسمى بعلاج الكلام المكثف، فيها عُرضت عليّ بعض الصور التي يستخدمها المعالجون، وكأنها من كتب المدرسة الإبتدائية، عملت بجد وقرأت بشكل مكثف، حتى تحسن خطابي تدريجياً.

ولكن بحسب ما ذكرته تقرير بي بي سي فأن أجوجو بدأ وكأنه أقل ثقةً بنفسه وأكثر عزلة، لأن صعوبة النطق أثرت على قدرته على التواصل مع الأخرين من حوله، قبل أن يُصاب مجدداً بجلطة في الدماغ صباح اليوم ولكنه لم ينجو منها هذه المرة، ليتوفى عن عمر يناهز 40 عاماً.