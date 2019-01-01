جونينيو يسعى لإعادة بنزيما إلى أولمبيك ليون

هل ينتقل بنزيما من ريال مدريد إلى ليون بأمر جونينيو؟

كشفت عدة مصادر صحفية فرنسية أن كريم بنزيما من الممكن أن يعود إلى الدوري الفرنسي في وقت قريب، وذلك في خبر مفاجئ للجميع.

وكان بنزيما قد استبعد من جديد من قائمة منتخب فرنسا على الرغم من المستويات الكبيرة التي يقدمها مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي.

وحسب لو باريزيان وعدد من المصادر الصحفية الفرنسية، فإن البرازيلي جونينيو رفيق كريم بنزيما السابق في أولمبيك ليون قد يلعب دورًا كبيرًا في عودة مهاجم ريال مدريد إلى فريقه السابق.

ويشغل جونينيو منصب المدير الرياضي لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، وحسب المصادر فإنه يسعى إلى إقناع بنزيما بالعودة إلى الفريق في وقت قريب.

ومع تخطيه حاجز الثلاثين، واقتراب مهاية عقده مع ريال مدريد، تزداد احتمالية رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد مقارنة بالأمر ذاته في السنوات الماضية.

ولكن مع تمسك إدارة الفريق الملكي والمدير الفني زين الدين زيدان بمواطنه تبدو الأمور بعيدة عن الوقت الحالي، ولكن بالنظر إلى تأثير جونينيو يتحول كل شيء إلى الجانب المضاد.

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يذكر أن كريم بنزيما قد انضم إلى ريال مدريد صيف العام 2009 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، بعد صراع من كبار الأندية الأوروبية على ضمه حين كان أحد أهم المواهب على مستوى العالم وقتها.