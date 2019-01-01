جونينيو مرشح لتدريب ليون الموسم المقبل

ليون يبحث عن خليفة لجينيسو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية فرنسية أن ليون وضع اسم أسطورته البرازيلي جونينيو كمرشح محتمل لتدريب الفريق خلفاً لبرونو جينيسو الموسم المقبل.

وأعلن جينيسو رحيله بعد نهاية الموسم الجاري بعد تدهور نتائج الفريق وفشله حتى الآن في تأمين مقعده بدوري الأبطال في ظل الصراع مع سان إتيان.

وذكرت "ليكيب" أن الاتصالات بين الطرفين بدأت بالفعل، إذ اتصل ليون بوكيل اللاعب جوزيه فوينتيس، ولكن أشارت لعقبة أن البرازيلي لا يملك رخصة تدريب.

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وتحدث التقرير أن ليون سيتغلب على تلك المعضلة بتعيين جونينيو كمدير رياضي ووضع صبري لاموشي، مدرب رين السابق، على رأس الجهاز الفني، لحين تحصل الأول على رخصته.

وقدم لاموشي الموسم الفائت مستويات طيبة مع رين قادته للتأهل للدوري الأوروبي، ولكن تمت إقالته منتصف الموسم الجاري بعد تدهور النتائج.

وأفاد التقرير أن قائمة المرشحين تضم أيضاً لوران بلان، مدرب بوردو وباريس سان جيرمان السابق، وباتريك فييرا، المدير الفني لنيس.

الجدير بالذكر أن جونينيو اعتزل اللعب في 2014 ولم يعمل في التدريب، وإن كان يعد من أساطير ليون بعدما مثله في الفترة ما بين 2000 و2009.