جونسون: لامبارد سيكون خيارًا عظيمًا لتدريب تشيلسي

جلين جونسون يرى في فرانك لامبارد الخليفة المثالي لماوريسيو ساري في تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جلين جونسون نجم تشيلسي وليفربول السابق إن فرانك لامبارد هو المدرب المثالي لتشيلسي في الوقت الحالي.

وكان لامبارد قد قدم موسمًا كبيرًا مع ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" قاد فيه الفريق إلى المباراة النهائية للمحلق المؤهل للبريميرليج.

وفي الوقت الحالي، تتصاعد أدخنة إقالة ساري مع الوقت، مع توقعات بتعيين لامبارد خلفًا له من قبل إدارة النادي التي تبحث عن الاستقرار.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال جلين جونسون إن وجود فرانك لامبارد سيحقق لتشيلسي المعادلة الصعبة التي يبحث عنها النادي منذ سنوات ولا يجدها.

وأضاف: "تشيلسي يحتاج رجل من أبنائه يكون خبيرًا بما يحدث داخل النادي، بالإضافة إلى حاجته للاستقرار وإنهاء حالة الفوضى"

وتابع: "لامبارد خيار عظيم فيما يخص هذه الأشياء، مدرب واعد ولديه من الشعبية في تشيلسي ما سيمكنه من فرض أسلوبه وجعل الجميع يحبه"

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يذكر أن تشيلسي يستعد في الوقت الحالي لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام جاره آرسنال في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.