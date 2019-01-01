جوندوجان يعلق على شائعات عودته إلى دورتموند

الدولي الألماني قدم موسم طيب مع مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يعلم أي شيء عن وجود مفاوضات من أجل عودته من جديد لصفوف بوروسيا دورتموند.

الدولي الألماني ينتهي عقده مع بطل إنجلترا في صيف 2020، وتدور الآن مفاوضات بين الطرفين لتمديده والحيلولة من رحيله مجاناً.

وقال جوندوجان للإعلام: "لو كان هناك مفاوضات لكنت سأعرف، ولكن لا يوجد شيء، لم أتحدث مع أي شخص".

وواصل: "سيكون هناك حديث في الصيف وسنرى، أنا راض عن مانشستر سيتي ولا يمكنني القول إنني أريد المغادرة".

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وختم: "النادي يريد أن يقوم بتجديد عقدي ولذا لا يمكن قول هذا الكلام".

جوندوجان لعب في الفترة من 2011 وحتى 2016 بقميص دورتموند، ثم انتقال إلى مانشستر سيتي مقابل ما يقارب 40 مليون يورو.

وشارك ذو الأصول التركية مساء الأربعاء في انتصار ألمانيا الكبير بخماسية نظيفة على إستونيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.