جوندوجان يزف بشرى سارة لمشجعي مانشستر سيتي

النجم الألماني يكشف أسباب تأخر موافقته على تجديد عقده مع مانشستر سيتي

وضع متوسط ميدان مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان، حدًا للشائعات المنتشرة منذ فترة عن مستقبله مع "السكاي بلوز"، نظرًا لتأخر الاتفاق على تجديد عقده، الذي سينتهي الصيف المقبل.

وادعت العديد من الصحف والمواقع في إنجلترا، أن الألماني البالغ من العمر 28عامًا يخطط لمغادرة ملعب "الاتحاد"، من باب أن وكيل أعماله يستخدم أسلوب "المماطلة" في مفاوضات تجديد عقده مع الإدارة الإماراتية، كجزء من خطة خروجه من الجزء السماوي لعاصمة الإنجليز الثانية بدون مقابل مع أول ساعات يوليو 2020.

وبعد طول انتظار، ظهر صاحب الشأن في مقابلة صحفية، تعمد خلالها نسف صحة ما تردد حول مستقبله في الآونة الأخيرة، وذلك بالكشف عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقده.

وقال لاعب بوروسيا دورتموند السابق لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية ردًا على سؤال حول مستقبله "إذا تحليت بالصبر لمدة أسبوعين آخرين فسوف ترى وتعرف المزيد"، في إشارة واضحة منه إلى موافقته على وضع القلم على عقده الجديد.

وعن سبب تأخر الاتفاق لنحو عام أو أكثر، قال الفائز مع السيتيزينز بلقبي بريميرليج "أنا من طلبت من المسؤولين التحلي بالصبر العام الماضي، لأن قرار كهذا لا يتخذ بسهولة، لذلك كنت هادئًا وما زالت كذلك، وأشعر أن الأوضاع أكثر راحة في الوقت الراهن".

من جهة أخرى، تطرق للحديث عن المنافسة المتوقعة مع المنافس المباشر على لقب البريميرليج ليفربول هذا الموسم، بعد صراع الموسم الماضي الذي حسمه السيتي بفارق نقطة واحدة عن أصدقاء محمد صلاح، قائلاً "لا أتوقع أن مستوانا سينخفض، بل سيرتفع في الأسابيع القليلة المقبلة، في مباراة الأمس لم نكن مستعدين بنسبة 100% وهم كذلك".

وختم "صحيح مانشستر سيتي وليفربول يتمتعان بجودة عالية، لكني أعتقد أنه ستكون هناك منافسة من أندية أخرى، لذا يبدو لي أنه سيكون موسمًا مثيرًا".