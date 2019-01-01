جوندوجان يثير قلقًا في مانشستر سيتي بسبب عقده

جوندوجان لا يريد تجديد عقده مع مانشستر سيتي والنادي يحاول إقناعه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أثار النجم الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان قلقًا في مانشستر سيتي بسبب عدم رغبته من الاستمرار مع الفريق للسنوات المقبلة.

وكان جوندوجان قد لمح قبل بداية الموسم إلى أن احتماليه رحيله عن مانشستر سيتي واردة، نظرًا لأنه لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل.

وحسب مصدار صحفية إنجليزية، فإن جوندوجان غير راضٍ عن دوره الهامشي مع الفريق خلال السنتين الأخيرتين.

ولا يشعر اللاعب باطمئنان بخصوص المستقبل، حيث لا يرى أن هناك نية لأن يتم إعطاؤه دورًا أكبر داخل منظومة بيب جوارديولا.

وبما أنه لم يقم بتجديد عقده حتى الوقت الحالي، فإنه احتمال وارد أن يجبر مانشستر سيتي على بيعه الصيف المقبل.

وحسب المصادر أيضًا، فإن مانشستر سيتي سيواصل محاولاته من أجل موافقة جوندوجان على التجديد خلال الأسابيع المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وفي حال لم يتغير رأي النجم الألماني، فإن النية ستكون بيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة قبل أن يرحل مجانًا بعد نهاية عقده.

وقال جوندوجان علانية في هذا الشأن إنه لا يشعر بأي ضغط يجعله يتعجل في توقيع العقد الجديد، مفضلًا الاستمرار حتى نهاية عقده حتى يتخذ القرار.

ولكن مانشستر سيتي لا يحبذون هذا الخيار بسبب احتمالية أن يرفض جوندوجان التوقيع على العقد الجديد وبناء على ذلك يرحل مجانًا.

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يذكر أن النجم الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان كان قد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند قبل بداية موسم 2017 أي مع وصول المدرب بيب جوارديولا.