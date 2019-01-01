جوندوجان يثق في قدرة مانشستر سيتي على تحقيق الرباعية التاريخية

جوندوجان يتحدث عن قدرة جوارديولا ومجموعة مانشستر سيتي على التتويج بكل بطولات الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال إيلكاي جوندوجان نجم وسط ميدان مانشستر سيتي إن فريقه قادر على التتويج بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الحالي,

وكان جوندوجان قد صرح منذ شهر ونصف عن تفاؤله بشأن الحصول على صدارة الدوري الإنجليزي عندما كانت في حوزة ليفربول حينها.

وحول ذلك، قال جوندوجان إن الفترة الحالية من الموسم تعد هي الأصعب، خاصة وأن مانشستر سيتي ينافس على مختلف الجبهات محليًا وأوروبيًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وأضاف جوندوجان: "نستطيع الفوز بجميع البطولات التي ننافس عليها وأن نصبح أول فريق في التاريخ يحقق هذه الرباعية التاريخية، نحتاج إلى الجهد والتركيز فقط"

وتابع: "بيب جوارديولا حقق الثلاثية مرتين مع برشلونة، هو يعرف جيدًا كيفية التعامل في مثل هذه المواقف، يحتاج فقط إلى أن نكون نحن كلاعبين في أفضل مستوى لدينا"

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يذكر أن مانشستر سيتي فاز بكأس كاراباو ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلعب أمام توتنهام في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.