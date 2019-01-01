جوندوجان: علينا الحذر من ثلاثي ليفربول ولا بديل عن الفوز

تعرف على تصريحات جوندوجان قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

أكد ألكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، صعوبة مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يستضيف ليفربول مساء الخميس في الجولة 21 من البريميرليج.

وقال جوندوجان في تصريحات صحفية: "نعلم أهمية مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي وخاصة بعد النتائج السلبية مؤخرًا مما جعل الفوز بالمباراة أهم من أي شيء آخر".

وتابع: "بيب جوارديولا مدرب يعرف كيف يدير مثل هذه المباريات الصعبة وكلنا ثقة فيه وفلسفة الفريق وسنحاول بكل ما لدينا تقديم أفضل مباراة".

في 2018 نجح ميسي في تسجيل 51 هدفاً بينما نجح رونالدو في تسجيل 49 هدفاً ⭐️



ولكن ماذا عن العام الجديد.. من قادر على مواصلة تسجيل هذا المعدل من الأهداف؟ 🤔 pic.twitter.com/ABMV6ba2mD — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي.

واختتم: "الثلاثي الهجومي قوي للغاية وقادر على إرهاق دفاع الفريق وتسجيل الأهداف وسوف نحاول التغلب عليهم".

يورجن كلوب، مدرب الريدز، هو أكثر من انتصر على جوارديولا في تاريخ مواجهات الأخير.